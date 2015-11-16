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لليوم الثانى..هاشتاج"المسلمون ليسوا إرهابيين"يتصدر تويتر بعد تفجيرات باريس

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لليوم الثانى..هاشتاج"المسلمون ليسوا إرهابيين"يتصدر تويتر بعد تفجيرات باريس لليوم الثانى..هاشتاج"المسلمون ليسوا إرهابيين"يتصدر تويتر بعد تفجيرات باريس
تصدر هاشتاج "المسلمون ليسوا إرهابيين"، لليوم الثانى على التوالى، قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، واحتل الهاشتاج، المرتبة الأولى فى صدارة التصنيف اليومى، وذلك ردًا على الهجمات الإرهابية التى ضربت عدة مناطق بباريس، وذلك ردًا على الهجمات التى نفذها تنظيم داعش، فى العاصمة الفرنسية، حصدت فى حصيلة غير نهائية 129 قتيلًا و352 جريحًا، بينهم 99 إصابتهم خطرة.

وشنت المقاتلات الفرنسية غارات جوية مكثفة على معقل تنظيم داعش فى الرقة السورية، مساء أمس الأحد، وألقت 20 قنبلة على المدينة، وأن الطائرات قصفت مركزًا للقيادة والتحكم ومركزًا لتجنيد المتشددين ومستودع ذخيرة ومعسكر تدريب".


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