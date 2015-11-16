تنكيس العلم الأميركى تكريما لضحايا اعتداءات باريس

>أمر الرئيس الاميركى باراك أوباما الاحد بتنكيس الاعلام فى البيت الابيض وسائر المبانى الرسمية داخل البلاد وخارجها من الاثنين وحتى مساء الخميس، وذلك تكريما لضحايا الاعتداءات التى شهدتها باريس قبل يومين.

وكان الرئيس الجديد لمجلس النواب الاميركى الجمهورى بول راين امر بتنكيس العلم فوق مبنى الكابيتول اعتبارا من الاحد وحتى مساء الخميس، وذلك تعبيرا عن "الاحترام والتضامن" و"تكريما لضحايا اعتداءات باريس" التى نفذها مساء الجمعة ثمانية انتحاريين واسفرت عن مقتل 129 شخصا واصابة اكثر من 350 آخرين بينهم حوالى مئة اصاباتهم خطرة.

وفى العادة تنكس الاعلام الاميركية فى الحوادث البارزة التى يسقط فيها قتلى اميركيون او عند وفاة احد اعضاء الكونغرس الحاليين او السابقين.