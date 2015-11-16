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المتحف المصرى بالتحرير يفتح أبوابه اليوم مجانا احتفالاً بعيده الـ113

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المتحف المصرى بالتحرير يفتح أبوابه اليوم مجانا احتفالاً بعيده الـ113 المتحف المصرى بالتحرير يفتح أبوابه اليوم مجانا احتفالاً بعيده الـ113
يستقبل المتحف المصرى بالتحرير زائريه من المصريين والعرب والأجانب المقيمين بمصر مجاناً ودون تحمل أية رسوم على الدخول طوال ساعات العمل الرسمية اليوم الاثنين، وذلك فى إطار الاحتفال بالعيد الـ113 لإنشاء المتحف المصرى بالتحرير.

وأشار الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تنشيط حركة الزيارة الوافدة على مختلف المتاحف والمزارات الأثرية، وحث المواطنين للتعرف على معالم الحضارة المصرية وما تركه لنا الأجداد من كنوز تؤكد على العبقرية المصرية على مر العصور، الأمر الذى يعمل على تحقيق المساعى المبذولة لاستعادة الدور المجتمعى للمتاحف باعتبارها مراكز تعمل على نشر الوعى الأثرى والمعرفى بين مختلف الفئات المجتمعية والعمرية.


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