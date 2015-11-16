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فيلم "جيمس بوند" يدخل موسوعة "غينيس" بأكبر خدعة تفجير

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الإثنين 16-11-2015 00:39

حقق فيلم جيمس بوند الجديد "Spectre" المصور في مدينة أرفود المغربية رقماً قياسياً بفضل لقطة سينمائية استخدم فيها أكبر خدعة تفجير استمرت 7.5 ثانية وكان لها تأثير يعادل 68.47 طناً من مادة "تي إن تي" المتفجرة، ودخل في كتاب غينيس للأرقام القياسية.

Spectre هو الفيلم الـ24 من سلسلة أفلام "جيمس بوند"، وكان تصوير أولى مشاهده قد بدأ في مطلع الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الماضي، وتم طرحه على الجمهور في دور العرض السينمائية، في 6 نوفمبر الحالي.

وخلال التصوير، أصيب بطل العمل الممثل البريطاني Daniel Craig، وخضع لعملية جراحية بسيطة في ركبته، في إحدى مستشفيات مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

 

 

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