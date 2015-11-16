"ديو المشاهير" يتجاهل شهداء لبنان.. وجوي كرم أول المغادرين

اعتقد البعض ان حلقة اليوم من "ديو المشاهير" ستحمل طابعاً وطنياً، في ظل الظروف المأساوية التي شهدها لبنان بعد التفجيرين الإرهابيين اللذين أسفرا عن وقوع عشرات الضحايا الخميس الماضي، إلا أنها جاءت عادية كغيرها من الحلقات. اسامة الرحباني كالعادة قيّم المشاهير بقسوة ولم يثني على أداء الا القليل منهم. فارس كرم كان كالعادة مرحاً وقريباً من الجميع وكذلك سارة الهاني وميشال قزي، بينما حظيت ميليسا بنسبة عالية من الانتقادات على السوشال ميديا، إذا اعتبر أغلب متتبعي مواقع التواصل الإجتماعي أن صوتها ليس افضل من أصوات المشتركين.

النجم فارس كرم إفتتح الحلقة بأغنية "التنورة"، بمشاركة الممثل السوري باسم ياخور. رحبت لجنة التحكيم بضيف الحلقة، ثم أعربت عن إعجابها بأداء ياخور المتناغم مع الأغنية، وتمنى المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني على باسم أن يظهر كل مرة موهبة جديدة على المسرح.

ثاني المشاهير كانت رولا شامية، وقدمت مع النجمة سارة الهاني أغنية "غريبة روحي".

أداء رولا شهد تحسناً ملحوظاً هذا الأسبوع، وهذا ما اثنى عليه أعضاء لجنة التحكيم، باستثناء الرحباني الذي انتقد وقفتها على المسرح وصوتها.

الممثل المصري إدوارد غنى مع الفنانة اللبنانية ميليسا، فأثار إعجاب اللجنة، وتفاجأ الرحباني بأدائه المتحسن والممتع.

رابع النجوم كان الممثل اللبناني طوني عيسى، الذي غنى مع النجم ميشال قزي، وانتقد طارق ابو جودة غناء كل منهما، لكنه أثنى على تقدّم عيسى. أما منى أبو حمزة فوجهت تحية إلى خطيبة طارق أبو جودة التي تتابع الحلقة من خلف الكواليس.

النجمة السورية شكران مرتجى غنت إلى جانب فارس كرم إحدى أغنيات النجم القدير فهد بلان، وبدا حماسها واضحاً على المسرح، فأعجبت اللجنة، وصعد أبو جودة إلى المسرح ليلتقط معها ومع أنابيلا وفارس كرم صورة "سيلفي".

النجمة السادسة كانت الإعلامية سنا نصر التي قدمت أغنية مع الفنانة ليال عبود، فتهكم عليها أسامة الرحباني وانتقد صوتها بطريقة لاذعة.

الممثلة الشابة سينتيا خليفة غنت مع النجمة العالمية Dayan Ossalivan أغنية Girl on Fire، فأشعلت المسرح ونجحت في نقل احساسها الى الحضور واللجنة، ما عدا الرحباني الذي وجه لها بعض الملاحظات وصوت لها بـ no.

أما الممثلة لورين قديح، فغنت "يا واد يا تقيل" مع ميليسا، بطريقة "غنج ودلال" كما وصفتها منى أبو حمزة. وكما فعلت الأسبوع الماضي، طبعت لورين قبلة على خد طارق أبو جودة، فصوت لها بـ Yes، بينما طلب منها الرحباني التركيز أكثر وصوت بـ no.

وطلبت قديح من جمهورها أن يعذرها لأنها تغني في هذه الظروف التي يمر بها لبنان بعد وقوع عدد من الشهداء في ضاحية بيروت الجنوبية خلال الأيام الماضية، وهو الموضوع الذي غاب عنه باقي نجوم ومشتركي الحلقة، حيث لم يذكره أحد، كما لم يوجه اي منهم تحية للشهداء الذين سقطوا.

المشترك التالي كان وسام صليبا، وقدم أغنية بمشاركة النجم ميشال قزي. أداء صليبا لم يعجب أعضاء اللجنة، وعلى الأرجح السبب في ذلك كان الأغنية، التي ربما لا تناسب صوته وطريقة غنائه.

مقدم البرامج ميشال قزي غنى "تقبرني" بمشاركة فارس كرم، وكعادته بالغ في حركاته على المسرح، وإنتقدته اللجنة على حماسه الخارج عن الحدود والمبالغ به، كما على طريقة تقديمه للأغنية.

المحطة التالية كانت مع معز التومي الذي حصل على تعليقات ايجابية من قبل اللجنة، بعد تقديمه أغنية "يا ليا انا بحبك" مع النجمة سارة الهاني. وبعدها غنت جوي كرم أغنية أجنبية مع Dayan Ossalivan، وإستحصلت على إعجاب اللجنة، باستثناء الرحباني الذي انتقد حركاتها وعدم ثقتها بنفسها على المسرح.

آخر المشتركين كان الشيف أنطوان، الذي غنى "عالطيب" مع النجم فارس كرم، وأثار إعجاب اللجنة، ليس من خلال صوته حيث انه لا يجيد الغناء، انما من خلال طرافته وروحه الرياضية.

وفي ختام الحلقة، غادرت جوي كرم البرنامج بعد حصولها على أقل نسبة من التصويت، وحصلت على شيك مالي بقيمة 2000 دولار، ستقدمه إلى إحدى الجمعيات التي تعنى بالأطفال المرضى.

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