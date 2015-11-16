بعد حصوله على لقب الممثل الأفضل عادل إمام: "زوجتي وابنتي مغرمتان بـ سيدتي"

كعادته في الحصول على المراكز الأولى في أي من الاستفتاءات، فقد فاز النجم القدير عادل إمام في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" على لقب أفضل ممثل كوميدي مناصفة مع الممثل أحمد مكي.

وقد علق الزعيم على هذا الخبر قائلا لسيدتي نت إنه سعيد طبعاً بهذا الشرف، موضحاً انه يهدي أي نجاح إلى جمهوره، فهو أسرته الكبيرة، مشيراً أن كل من قام بالتصويت في هذا الاستفتاء له حق عليه أن يظل دائماً عند حسن ظنه.

وتوجه الزعيم بالشكر إلى القائمين على "سيدتي" في كل مكاتبها، مشيداً بالموضوعات التي تطرحها المجلة، ومؤكداً أن زوجته السيدة هالة الشلقاني وابنته دائماً ما يراهما يتصفحان المجلة.

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