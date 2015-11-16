أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك -
أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
بالصور.. حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
بالصور| 4 أسباب وراء تشوه وجه حورية فرغلي -
جدة أوباما: «أنا مسلمة.. وعلينا أن نكون رحماء وطيبين» -
«المحافظين» يستنكر الهجوم الأمريكي على سوريا -
كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بعد حصوله على لقب الممثل الأفضل عادل إمام: "زوجتي وابنتي مغرمتان بـ سيدتي"

Google+ Print
بعد حصوله على لقب الممثل الأفضل عادل إمام: "زوجتي وابنتي مغرمتان بـ سيدتي" بعد حصوله على لقب الممثل الأفضل عادل إمام: "زوجتي وابنتي مغرمتان بـ سيدتي"

الإثنين 16-11-2015 04:06

كعادته في الحصول على المراكز الأولى في أي من الاستفتاءات، فقد فاز النجم القدير عادل إمام في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" على لقب أفضل ممثل كوميدي مناصفة مع الممثل أحمد مكي.

وقد علق الزعيم على هذا الخبر قائلا لسيدتي نت إنه سعيد طبعاً بهذا الشرف، موضحاً انه يهدي أي نجاح إلى جمهوره، فهو أسرته الكبيرة، مشيراً أن كل من قام بالتصويت في هذا الاستفتاء له حق عليه أن يظل دائماً عند حسن ظنه.

وتوجه الزعيم بالشكر إلى القائمين على "سيدتي" في كل مكاتبها، مشيداً بالموضوعات التي تطرحها المجلة، ومؤكداً أن زوجته السيدة هالة الشلقاني وابنته دائماً ما يراهما يتصفحان المجلة.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي