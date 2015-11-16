مباحث التموين تكشف إنتاج 318 طن ملح طعام فاسد وتضبط صاحب مصنع بدون ترخيص

واصلت الإدارة العامة لمباحث التموين تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر المنتجات، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط صاحب مصنع غير مرخص بمنطقة الصف، يقوم بطحن وتعبئة ملح الطعام المغشوش مستخدمًا ملح غير صالح للاستهلاك الآدمى والمخصص للأغراض الصناعية والمحظور استخدامه فى الأغراض الغذائية وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مقلدة، لتحقيق أرباح غير مشروعة والإضرار بصحة المواطنين.

وتم التحفظ على 180 طن ملح سياحات خام "خشن" بدون بيانات ومجهولة المصدر إضافة إلى التحفظ على 38 طن ملح معبأ داخل عبوات بأوزان مختلفة، وتم مصادرة المنتجات، وتحرير محضر وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان اللواء محمود العشيرى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، قد تلقى معلومات بقيام البعض بالتلاعب فى منتجات ملح الطعام واستخدام مواد خام مجهولة المصدر ومحظور تداولها ما يمثل خطورة على صحة المواطنين، وتم تشكيل مجموعات عمل ومداهمة المصنع ومصادرة المنتجات وإحالة صاحبها للنيابة العامة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تمكنت فيه الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط صاحب شركة غير مرخصة لقطع غيار السيارات، بتجميع كميات كبيرة من قطع السيارات المهربة جمركيًا من الصين وبدون أى بيانات تفيد مشروعية دخولها البلاد، حيث تم مصادرة 6 ملايين و21 ألفا و850 قطعة غيار سيارات "فلتر زيت، غطاء تنك، اوكر، فيش، افيز" مهربة جمركيًا، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم مصادرة المنتجات.

وقال اللواء محمود العشيرى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، إن هناك تعليمات مشددة بعدم التهاون مع أى شخص يقوم بغش المنتجات، خاصة الغذائية، لما يمثل ذلك خطورة على صحة المواطنين، وأنه بمجرد تلقى معلومات حول قيام صاحب مصنع يقوم باستخدام منتجات محظور استخدامها فى الأغراض الغذائية لتصنيع ملح الطعام، تم مداهمة المصنع والتحفظ على المنتجات، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق.

وأضاف "العشيرى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، وجه بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمصانع، خاصة المتعلقة بالمواد الغذائية، حفاظًا على صحة المواطنين، ويتم التنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية للتأكد من توفير المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وضبط أى شخص يحاول التلاعب فى جودة المنتجات.

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