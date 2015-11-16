ضبط 20 مشتبهًا وفحص 598 سيارة فى حملات أمنية بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، صباح اليوم الاثنين، فى بيان لها عن تنفيذ حملة أمنية مشطت منطقة جسر الوادى، دائرة قسم شرطة أول العريش برئاسة اللواء مساعد المدير للأمن العام، والعميد رئيس قسم المباحث الجنائية وفرع الأمن العام بشمال سيناء وإدارة الأمن الوطنى، وشارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وإدارة المرور مدعومة بمجموعات قتالية من الأمن المركزى والقوات المسلحة، وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط (20) شخصًا مشتبه بهم، منهم عدد محكوم عليه، وجارٍ فحصهم.

كما توجهت عدة حملات وتمركزات أمنية بمدينة العريش غير اعتيادية التوقيت وأماكن الانتشار خلال الفترة من الساعة 6 م حتى الساعة 12ص، بقوات مشتركة من ضباط البحث الجنائى ومجموعات من الأمن المركزى، وأسفرت جهود تلك الحملات عن فحص (45) شخصًا مشتبه بهم، وتم الكشف عليهم جنائياً، ولم يستدل لهم على معلومات جنائية وتم صرفهم.

وضبط (2) مشتبه فيهما، وجارٍ استكمال فحصهم بالتنسيق مع الأمن الوطنى، وتم تسليمهم لقسم ثانى العريش، وضبط محكوم عليهم فى أحكام جزئية، كما تم فحص سيارة.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن (الطاسة، صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب) بالمنطقة الجنوبية من فحص (598) سيارة ومستقليها، وتم فحص (68) شخصًا مشتبه بهم.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد من "ضبط ح م س ف" 16 سنة، مقيم بقرية مصفق ولا يحمل تحقيق شخصية وبحوزته سلاح أبيض (سنجة)، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1293 لسنة 2015 جنح قسم شرطة بئر العبد، وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن ( بئر العبد ـ رمانه) من فحص (49) سيارة ومستقليها، وتم فحص (7) أشخصاص مشتبه بهم، جارٍ فحصهم سياسيًا وجنائيًا.

وضبط ( 31 ) محكومًا عليهم، وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رمانة من ضبط كل من :

>"ح ع ن م"، ومقيم بقرية 6 أكتوبر دائرة القسم، و"ع ط ع هـ"، ومقيم بقرية رابعة دائرة القسم، و"م أ س ن"، ومقيم بقرية رابعة دائرة القسم، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى (5 كجم) و(3) وهاتف محمول وسلاح أبيض (سكين)، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 609 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة رمانة، وجارى العرض على النيابة العامة .

وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط (13) قضية تموينية، وضبط (42) مخالفة إزالة إدارية فورية، وتحرير (3) محضر بائع متجول، و(5) محاضر مضبوطات، وضبط (336) مخالفة مرورية، وتم تمشيط جميع الميادين والشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بدائرة المديرية، ولا يوجد أى سيارات متروكة.