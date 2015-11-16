أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك -
أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
بالصور.. حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
بالصور| 4 أسباب وراء تشوه وجه حورية فرغلي -
جدة أوباما: «أنا مسلمة.. وعلينا أن نكون رحماء وطيبين» -
«المحافظين» يستنكر الهجوم الأمريكي على سوريا -
كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 20 مشتبهًا وفحص 598 سيارة فى حملات أمنية بشمال سيناء

Google+ Print
ضبط 20 مشتبهًا وفحص 598 سيارة فى حملات أمنية بشمال سيناء ضبط 20 مشتبهًا وفحص 598 سيارة فى حملات أمنية بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، صباح اليوم الاثنين، فى بيان لها عن تنفيذ حملة أمنية مشطت منطقة جسر الوادى، دائرة قسم شرطة أول العريش برئاسة اللواء مساعد المدير للأمن العام، والعميد رئيس قسم المباحث الجنائية وفرع الأمن العام بشمال سيناء وإدارة الأمن الوطنى، وشارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وإدارة المرور مدعومة بمجموعات قتالية من الأمن المركزى والقوات المسلحة، وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط (20) شخصًا مشتبه بهم، منهم عدد محكوم عليه، وجارٍ فحصهم.

كما توجهت عدة حملات وتمركزات أمنية بمدينة العريش غير اعتيادية التوقيت وأماكن الانتشار خلال الفترة من الساعة 6 م حتى الساعة 12ص، بقوات مشتركة من ضباط البحث الجنائى ومجموعات من الأمن المركزى، وأسفرت جهود تلك الحملات عن فحص (45) شخصًا مشتبه بهم، وتم الكشف عليهم جنائياً، ولم يستدل لهم على معلومات جنائية وتم صرفهم.

وضبط (2) مشتبه فيهما، وجارٍ استكمال فحصهم بالتنسيق مع الأمن الوطنى، وتم تسليمهم لقسم ثانى العريش، وضبط محكوم عليهم فى أحكام جزئية، كما تم فحص سيارة.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن (الطاسة، صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب) بالمنطقة الجنوبية من فحص (598) سيارة ومستقليها، وتم فحص (68) شخصًا مشتبه بهم.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد من "ضبط ح م س ف" 16 سنة، مقيم بقرية مصفق ولا يحمل تحقيق شخصية وبحوزته سلاح أبيض (سنجة)، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1293 لسنة 2015 جنح قسم شرطة بئر العبد، وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن ( بئر العبد ـ رمانه) من فحص (49) سيارة ومستقليها، وتم فحص (7) أشخصاص مشتبه بهم، جارٍ فحصهم سياسيًا وجنائيًا.

وضبط ( 31 ) محكومًا عليهم، وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رمانة من ضبط كل من :
>"ح ع ن م"، ومقيم بقرية 6 أكتوبر دائرة القسم، و"ع ط ع هـ"، ومقيم بقرية رابعة دائرة القسم، و"م أ س ن"، ومقيم بقرية رابعة دائرة القسم، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى (5 كجم) و(3) وهاتف محمول وسلاح أبيض (سكين)، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 609 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة رمانة، وجارى العرض على النيابة العامة .

وتمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط (13) قضية تموينية، وضبط (42) مخالفة إزالة إدارية فورية، وتحرير (3) محضر بائع متجول، و(5) محاضر مضبوطات، وضبط (336) مخالفة مرورية، وتم تمشيط جميع الميادين والشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بدائرة المديرية، ولا يوجد أى سيارات متروكة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد