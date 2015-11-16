تجديد حبس مسجل 15 يومًا على ذمة اتهامه بالاتجار فى الهيروين بمصر القديمة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج الهيروين على عملائه فى منطقة مصر القديمة.

قررت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار محمد حسين، فى وقت سابق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت له تهمة الاتجار فى جوهر الهيروين.

كان النقيب حسن هشام حلمى ضابط مباحث قسم شرطة مصر القديمة ضبط "خالد.ف"، - عاطل وسابق اتهامه فى 20 قضية ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى القضية رقم 1745/3075 مصر القديمة لسنة 2011"شروع فى قتل" -وبحوزته فرد خرطوش و5 طلقات، بقصد الدفاع وكمية من مسحوق الهيروين وزنت 40 جرامًا، و800 جنيه، وحرر له المحضر رقم 1624 جنح لسنة 2015 وتولت معه النيابة العامة التحقيق وقررت ما سبق.