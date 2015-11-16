استشهاد فلسطينيين وتفجير منزل بمخيم قلنديا برام الله

>استشهد فى ساعات الفجر الأولى اليوم "الاثنين "، الشابان احمد ابو العيش، وليث أشرف الشوعانى، من مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين، اثر تعرضهما لإطلاق نار من قِبل قوات الاحتلال التى اقتحمت المخيم .

وذكرت مصادر طبية لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الشهيد ابو العيش وصل لمجمع رام الطبى مصابا بإصابة خطيرة قبل أن يعلن عن استشهاده بعد وصوله للمستشفى بدقائق، فيما اعلن لاحقا عن وفاة ليث الشوعانى، وأن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من دخول المخيم، والتى ربما يوجد بها أصابات.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد اقتحمت بأعداد كبيرة المخيم، وحاصرت منزل الأسير محمد أبو شاهين، المهدد بالهدم ما أدى لاندلاع مواجهات شديدة بين سكان المخيم وجنود الاحتلال المدججين بالسلاح الذين استخدموا الأعيرة النارية والغاز .

وأفاد شهود عيان بان قوات الاحتلال حضرت للمخيم لتفجير منزل الأسير محمد ابو شاهين بعد تحذير الأهالى بالمكبرات الصوتية، وبعد اتهامه من قبل سلطات الاحتلال بأنه منفذ عملية إطلاق نار قرب رام الله .