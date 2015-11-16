البحرين تحكم على 12 شخصا بالسجن مدى الحياة وإسقاط الجنسية عنهم

> قال مسئول قضائى بحرينى كبير فى بيان فى ساعة متأخرة من مساء الأحد إن محكمة جنائية حكمت على 12 شخصا بالسجن مدى الحياة وإسقاط الجنسية عنهم بعد إدانتهم بشن هجمات بالقنابل على الشرطة.

وقال أحمد الحمادى المحامى العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية فى بيان نشرته وكالة أنباء البحرين إن الأدلة أظهرت وجود ارتباط مباشر بين المتهمين الذين حوكموا أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وستة تفجيرات وقعت بين عامى 2013 و2014 .

وأضاف أن اتهامات رسمية وجهت للمتهمين بعد تجميع أدلة من بينها"تقارير ادارة الأدلة الجنائية وتقارير البصمات المرفوعة من منزل بمنطقة سار والذى عثر فيه على المواد المتفجرة والأدوات التى تستخدم فى صناعتها حيث ثبت تطابق البصمات المرفوعة مع بصمات خمسة متهمين بالإضافة إلى تقارير الطب الشرعى الخاصة برجال الامن العام المجنى عليهم".

وقال البيان إن "للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر امام محكمة الاستئناف فى المواعيد المقررة قانونا اذا قامت اسبابا قانونيه تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائى البحرينى من بعد مرحلة الطعن امام الاستئناف الطعن امام محكمة التمييز وهى من الضمانات القانونية المكفولة لأى متهم".

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