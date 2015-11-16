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طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للميليشيات فى تعز جنوبى اليمن

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طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للميليشيات فى تعز جنوبى اليمن طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للميليشيات فى تعز جنوبى اليمن

>قصفت طائرات دول التحالف العربى مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثيين وصالح فى مدينة تعز جنوبى اليمن .

وذكرت مصادر محلية أن الطائرات استهدفت مخزنا للسلاح فى مديرية الوازعية جنوب غربى المدينة المجاور لمديرية المضاربة بمحافظة لحج المجاورة وسمع دوى الانفجارات صادرة من المنطقة.

كما استهدفت الطائرات مطار تعز ومعسكر الدفاع الجوى شمال غرب المدينة ومعسكر الدفاع الجوى ومواقع الميليشيات فى محيط القصر الجمهورى بتعز.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية نقلا عن مصادر محلية فى تعز، أن المليشيات قصفت بصورة عشوائية عددا من الأحياء السكنية فيما انفجر لغم أرضى زرعته الميليشيات فى سيارة، وأسفر الانفجار عن مقتل 9 مدنيين واصابة 17 آخرين بجروح، وكانت الميليشيات الحوثية قد سيطرت على هذه المنطقة ولكن المقاومة الشعبية تمكنت من طردهم منها منذ يومين.

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