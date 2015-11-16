مرشح مستقل بالإسماعيلية: أسعى لإيجاد بدائل لمشاكل المحاجر والزراعة والصيد

قال الدكتور محمد محمود المرشح الفردى المستقل عن الدائرة الثالثة بالإسماعيلية، والتى تضم مركز الإسماعيلية ومدينة فايد ومدينة أبوصوير، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن برنامجه الانتخابى يقوم على أساس إيجاد الحلول البديلة لكل من المشكلات المزمنة والمستجدة بدائرته، ومنها مشكلات المحاجر والزراعة والصيد والصرف الزراعى والصحى، ومحاولة جذب الصناعات والاستثمارات للاستفادة من موقع الدائرة الذى يتوسط مينائى بورسعيد والسويس، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المحلية والنهوض بقدرات ومهارات الشباب لتأهيلهم لفرص عمل واعدة محليا وخارجيا، علاوة على اتباع النهج العلمى فى التواصل مع كل أهالى الدائرة والشفافية والوضوح فى متابعة مشكلاتهم.

الدكتور محمد محمود هو مدرس القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق، جامعة أسوان، وله خبرة كبيرة فى قضايا التحكيم الدولى، كما سبق له العمل بمجلس النواب لعدة سنوات.

عمل محاضراً للقانون المقارن بمشروع "تحديث الأنظمة السعودية"، كما شارك فى عمل موسوعة أحكام محكمة التمييز الإماراتية باللغة الانجليزية. شارك فى ادارة بعض المحاكمات والأعمال القانونية أمام قضاء كل من الولايات المتحدة، وإنجلترا، وسويسرا، وتركيا، وكل الدول العربية، ولقد ذكرت محكمة جنوب كاليفورنيا أنه كان أفضل خبير قانونى وعلاوة على الإصلاح التشريعى فى العديد من المجالات المهمة على المستوى العام.

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