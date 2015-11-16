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بالصور.. مرشح بجنوب سيناء يوزع ورود وعلم مصر على السائحين بشرم الشيخ

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بالصور.. مرشح بجنوب سيناء يوزع ورود وعلم مصر على السائحين بشرم الشيخ بالصور.. مرشح بجنوب سيناء يوزع ورود وعلم مصر على السائحين بشرم الشيخ
قامت حملة دعم وتأييد جيفارا محمد الجافى المرشح لانتخابات مجلس نواب 2015، بجنوب سيناء بتوزيع ورود وأعلام على السائحين بخليج نعمة، ووجه السائحون الشكر لشباب الحملة على هذه اللفتة، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على طابع الشعب المصرى الودود.

كما أعرب السائحون عن سعادتهم بتواجدهم فى شرم الشيخ وعشقهم لها التى يعتبرونها بلدهم الثانى، كما أبدوا استنكارهم لردود الفعل المبالغ فيها من بعض الدول الغربية تجاه حادث الطائرة الروسية المنكوبة، والتى لم تظهر نتائج التحقيقات فيها بعد كما أنهم يعتبرون الحادث حادثا عارضا لن يؤثر على تدفق السياحة الروسية للمدينة.

ويشار إلى أن جيفارا محمد الجافى مرشح لبرلمان 2015 عن الدائرة الأولى بجنوب سيناء "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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