أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك -
أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
بالصور.. حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
بالصور| 4 أسباب وراء تشوه وجه حورية فرغلي -
جدة أوباما: «أنا مسلمة.. وعلينا أن نكون رحماء وطيبين» -
«المحافظين» يستنكر الهجوم الأمريكي على سوريا -
كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. مديرية الثقافة بسوهاج تقيم ندوة بعنوان "البرلمان وتقدم الشعوب"

Google+ Print
اليوم.. مديرية الثقافة بسوهاج تقيم ندوة بعنوان "البرلمان وتقدم الشعوب" اليوم.. مديرية الثقافة بسوهاج تقيم ندوة بعنوان "البرلمان وتقدم الشعوب"
قال خالد إسماعيل وكيل وزارة الثقافة بسوهاج، إن قصر ثقافة الطفل بسوهاج سوف يقوم اليوم الاثنين بعمل يوم ثقافى وفنى لمدرسة العزبة والعرب، تتضمن عرض فانوس سحرى ومسرح عرائس وسرد قصص هادفة ومسابقة معلومات عامة وتوزيع قصص ومجلات وزيارة لمعرض "فى حب " وكذلك إقامة ندوة مكتبية ببيت ثقافة شطورة بعنوان "البرلمان وتقدم الشعوب"، ويحاضر فيها الدكتور محمد أحمد سلمان عبيد مسئول الجودة والتكنولوجيا بالتربية والتعليم بمركز طهطا وسوف تناقش الندوة البرلمان ومساهمته فى حل أهم القضايا.

أضاف وكيل الوزارة فى تصريحات صحفية أنه سيقام أيضا أمسية شعرية بنادى أدب ببيت ثقافة جرجا وورشة فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بمدرسة الرشاد الابتدائية بسوهاج.

كما سيتم إقامة ندوة مكتبية ببيت ثقافة ساقلته بعنوان "مجلس نواب مصر" وسوف تناقش الندوة متطلبات أهالى سوهاج من أعضاء مجلس النواب ويحاضر فيها الدكتور عبد الناصر هاشم بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، وكذلك محاضرة ثقافة عامة ببيت ثقافة شطوره بعنوان "مكانة مصر فى القرآن" يحاضر فيها الدكتور أحمد رمضان مدير عام شئون القرآن بمديرية الأوقاف بسوهاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك

مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017