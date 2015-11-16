اليوم.. مديرية الثقافة بسوهاج تقيم ندوة بعنوان "البرلمان وتقدم الشعوب"

قال خالد إسماعيل وكيل وزارة الثقافة بسوهاج، إن قصر ثقافة الطفل بسوهاج سوف يقوم اليوم الاثنين بعمل يوم ثقافى وفنى لمدرسة العزبة والعرب، تتضمن عرض فانوس سحرى ومسرح عرائس وسرد قصص هادفة ومسابقة معلومات عامة وتوزيع قصص ومجلات وزيارة لمعرض "فى حب مصر " وكذلك إقامة ندوة مكتبية ببيت ثقافة شطورة بعنوان "البرلمان وتقدم الشعوب"، ويحاضر فيها الدكتور محمد أحمد سلمان عبيد مسئول الجودة والتكنولوجيا بالتربية والتعليم بمركز طهطا وسوف تناقش الندوة البرلمان ومساهمته فى حل أهم القضايا.

أضاف وكيل الوزارة فى تصريحات صحفية أنه سيقام أيضا أمسية شعرية بنادى أدب ببيت ثقافة جرجا وورشة فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بمدرسة الرشاد الابتدائية بسوهاج.

كما سيتم إقامة ندوة مكتبية ببيت ثقافة ساقلته بعنوان "مجلس نواب مصر" وسوف تناقش الندوة متطلبات أهالى سوهاج من أعضاء مجلس النواب ويحاضر فيها الدكتور عبد الناصر هاشم بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، وكذلك محاضرة ثقافة عامة ببيت ثقافة شطوره بعنوان "مكانة مصر فى القرآن" يحاضر فيها الدكتور أحمد رمضان مدير عام شئون القرآن بمديرية الأوقاف بسوهاج.