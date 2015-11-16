' رونالدو لبيريز: لن نفوز بشيء مع بينيتيث '

كشف علي ماهر المدرب المساعد السابق في الجهاز الفني للأهلي عن أنه أوصى باستمرار كريم نيدفيد لاعب الوسط الشاب وعدم إعارته إلى حرس الحدود ثم إلى وادي دجلة.

الأهلي أعار نيدفيد صاحب الـ18 عاما في يناير 2015 إلى حرس الحدود، وتألق اللاعب بشكل كبير حيث سجل هدفين وصنع مثلهما. وكانت النية تتجه داخل النادي الأحمر إلى استعادة اللاعب وعدم تجديد إعارته.

ولكن نيدفيد خرج هذا الموسم معارا إلى وادي دجلة، وكان أبرز لاعبيه في الخسارة من الزمالك 2-0 في الجولة الأولى من الدوري. ليصبح السؤال .. كيف فرط الأهلي مجددا في نيدفيد رغم النقص العددي في خط الوسط؟

يجيب علي ماهر على هذا السؤال ضمن حوار مطول مع FilGoal.com ينشره الموقع لاحقا ..

وقال ماهر لـFilGoal.com: "قدمت تقريرا إلى إدارة النادي الأهلي يوصي بالحفاظ على نيدفيد، لإنه شاب رائع يفيد الفريق أكثر من أي صفقة جديدة".

وأوضح "نيدفيد يمتلك مميزات فنية رائعة، فهو يجيد اللعب في مركزي الارتكاز وصانع الألعاب، كما إنه يتمتع بدقة تصويب على المرمى. كلها مقومات كان يحتاجها الأهلي في لاعب الوسط".

وأكمل "وعلى المستوى الشخصي، نيدفيد يمتلك شخصية قوية رغم صغر سنه ويتمتع بالشجاعة في الملعب".

وواصل متما "للأسف، لم يهتم أحد بتقريري وضم الأهلي صفقات جديدة ليست على مستوى نيدفيد".