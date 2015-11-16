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غارات كندية على موقع لتنظيم الدولة "داعش" فى العراق

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غارات كندية على موقع لتنظيم الدولة "داعش" فى العراق غارات كندية على موقع لتنظيم الدولة "داعش" فى العراق

>أغارت مقاتلات كندية الاحد على مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية فى العراق، كما اعلنت وزارة الدفاع الكندية.

وقالت الوزارة انه فى اطار مشاركتها فى التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة ضد الجهاديين شنت طائرتان كنديتان من طراز "اف 18 هورنيت غارة على موقع قتالى لتنظيم الدولة الاسلامية فى جنوب غرب حديثة بواسطة ذخائر دقيقة التوجيه".

وأضاف البيان ان المقاتلات الكندية شاركت فى "شن غارات جوية للتحالف دعما للعمليات الهجومية للقوات الامنية العراقية".

وتأتى هذه الغارات الكندية بعد الجدل الذى نشأ فى البلاد بسبب تعهد رئيس الجديد جاستن ترودو انهاء مشاركة بلاده فى الضربات الجوية فى العراق وسوريا والأصوات التى تعالت فى اوساط المعارضة المحافظة تطالبه بالتراجع عن هذا القرار بعد اعتداءات باريس.
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مصر 365

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