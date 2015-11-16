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الأرصاد: موجة من التقلبات الجوية تضرب المحافظات اليوم يصاحبها سقوط أمطار

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الأرصاد: موجة من التقلبات الجوية تضرب المحافظات اليوم يصاحبها سقوط أمطار الأرصاد: موجة من التقلبات الجوية تضرب المحافظات اليوم يصاحبها سقوط أمطار
أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة جديدة من التقلبات الجوية تبدأ من اليوم الاثنين بعدد من المحافظات، تؤدى إلى سقوط أمطار تصل إلى حد السيول ببعض المحافظات.

وقال وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجويّة، لـ"اليوم السابع"، إن سقوط الأمطار يمتد اليوم على شرق البلاد، خاصة على وسط وجنوب سيناء وتكون غزيرة ورعدية هناك، خاصة يومى الثلاثاء والأربعاء تصل لحد السيول.

وبالنسبة للقاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، فقال إن الأمطار المتوقعة ستكون خفيفة وقليلة فى كمياتها، يصاحب هذا الطقس انخفاض من 3 إلى 4 درجات، مضيفًا أن التحسن سيبدأ اعتبارًا من الخميس المقبل.

ونصح سعودى المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة اعتبارًا من الاثنين القادم والقيادة بهدوء على الطرق أثناء سقوط الأمطار، خاصة للمسافرين لسيناء شركات السياحة التى سوف تنظم رحلاتها لسيناء توخى الحذر تمامًا، وأخذ الحيطة، موضحًا أن أكثر المناطق تأثرًا بسقوط الأمطار الغزيرة خلال الفترة القادمة وسط وجنوب سيناء، مطمئنًا أهالى مطروح والإسكندرية.

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مصر 365