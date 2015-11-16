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للأمهات.. ابنك على ما تربيه.. التغذية السليمة للطفل تحميه من الأمراض

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للأمهات.. ابنك على ما تربيه.. التغذية السليمة للطفل تحميه من الأمراض للأمهات.. ابنك على ما تربيه.. التغذية السليمة للطفل تحميه من الأمراض
يساهم اهتمام الأم بتغذية طفلها تغذية صحية وسليمة فى تمتعه بصحة جيدة وحمايته من الإصابة بالأمراض، حيث تقوم التغذية بإمداد الجسم بالفيتامينات والكالسيوم والحديد المفيد لتكوين بناء جسم الطفل.

أهمية التغذية الصحية للأطفال
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>وحول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إنه يجب على الأم الاهتمام بتغذية طفلها بحيث تحتوى وجباته الغذائية على قدر من البروتين والفيتامينات والأملاح المعدنية مثل الحديد والكالسيوم.

فوائد التغذية الصحية لنمو جسم الطفل

واستكملت د.نهى قائلة "يساهم تناول الطفل قدرا جيدا من البروتينات فى تجديد خلايا الدم، مما ينعكس على نمو جسم الطفل بصورة جيدة، لذلك يجب على الأم الحرص على تناول طفلها قدرا جيدا من البروتين للحفاظ على صحته".

وتابعت د.نهى قائلة "هناك بعض الأطعمة المفيد تناولها للطفل، والتى يجب على الأم أن تحرص على اعتياد طفلها على تناولها منذ الصغر، ومنها كوب اللبن والبيض والبروتين الحيوانى، والموجود فى اللحوم الحمراء".

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مصر 365