صرف 1000 جنيه تعويض عن كل فدان قطن وبنجر أتلفته السيول بالبحيرة

أكدت المهندسة نادية عبده، نائب محافظ البحيرة، أنه سيتم صرف 1000 جنيه كتعويض عن كل فدان قطن وبنجر أتلفته السيول، بالإضافة إلى صرف 2000 جنيه لفدان الخضروات و1800 لفدان الخرشوف والبطاطس.

وأضافت نائب المحافظ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك 56 ألف فدان تعرضت للتلف بسبب السيول، وأن هذا الرقم قابل للزيادة بسبب عمليات الحصر التى لم تنته بعد للأراضى الزراعية التى تعرضت للغرق.

وأشارت إلى أن الأراضى التى غرقت وتلفت المحاصيل بها سيتم صرف التعويضات لكل المزارعين.

وأوضحت نائب المحافظـ، أن هناك 150 من المزارعين الذين تضرروا من السيول، وغرقت أراضيهم سوف يتسلمون قيمة التعويضات اليوم الاثنين بمقر المنطقة الشمالية بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، وذلك بواقع 2000 جنية للفدان على أن يتم صرف قيمة التعويض كاملة للأراضى المزروعة بالخضروات، صرف 80% من قيمة التعويض للأراضى المزروعة بالخرشوف والبطاطس، وصرف 50% من قيمة التعويض للأراضى المزروعة بالقطن والبنجر.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من كل الإجراءات اللازمة لتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة على مساحة 14 فدانا، الكائنة بقرية عفونة بوادى النطرون، والتى تم اختيارها فى مستوى ومنسوب مرتفع وبعيدًا عن مجرى ومخرات السيول، لإنشاء قرية نموذجية بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكدت أنه تم إصدار الخرائط الخاصة بقرية عفونة وجار الآن القيام بأعمال المساحة من أجل إقامة قرية نموذجية بنماذج البيوت الريفية، على أن يكون المنزل من دور واحد وبه مساحة كبيرة تكون خاصة لتربية الماشية وحديقة للمنزل، مشيرة إلى أن القرية الجديدة ستضم مدرسة ووحدة صحية ومخبز نموذجى وجمعية زراعية، بالإضافة لتوصيل كل المرافق اللازمة من مياه وكهرباء وصرف صحى، كما سيتم رصف الطريق المؤدى للقرية المتفرع من الطريق الدولى العلمين وفقا لأحدث النظم والمعايير.

وحول صرف التعويضات أكد وهدان السيد المتحدث باسم محافظة البحيرة، أن هناك 11 من أهالى أسر ضحايا قرية عفونة تسلموا قيمة التعويضات الـ10 آلاف جنيه من التضامن الاجتماعى، والباقون فور انتهائهم من تسليم الأوراق الخاصة بهم.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جار الآن الانتهاء من أعمال لجان حصر كل الخسائر التى لحقت بالمحافظة فى جميع المجالات .

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