"المصريين الأحرار": تراشق القوائم المتنافسة بعد ثورتين "شىء مؤسف"

استنكر الدكتور عصام خليل، القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، التراشق الحادث بين القوائم الانتخابية المتنافسة، موضحا: "من المؤسف أن يكون التنافس الانتخابى بعد ثورتين قائم على الشتيمة المتبادلة"، مطالبا الجميع بالتنافس على أسس واضحة، كالأفكار والبرامج الانتخابية والخطة داخل البرلمان المقبل.

وشدد "خليل" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الدعاية السلبية التى تمارسها القوائم الانتخابية ليست فى مصلحة المشهد الانتخابى، مطالبا بحياة سياسية نظيفة، ومشهد قائم على الوصول للناخبين، والحديث معهم بشـأن معايير اختيار الأشخاص الموجودين فى كل قائمة، وعن خبراتهم التى تم الاختيار بناء عليها.

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