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مشادة كلامية بين رجب حميدة ومرشح برلمانى بسبب "الوطنى المنحل"

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مشادة كلامية بين رجب حميدة ومرشح برلمانى بسبب "الوطنى المنحل" مشادة كلامية بين رجب حميدة ومرشح برلمانى بسبب "الوطنى المنحل"
شهد برنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، نشوب مشادة كلامية بين المرشح للانتخابات البرلمانية رجب هلال حميدة، وسمير دانيال سعد، مرشح حزب الحركة الوطنية، بعد قول الأخير لـ"حميدة": "20 سنة فى المجلس جاى تصلح دلوقتى بعد ثورتين!.. وتقول برامج، أنت وصلتنا للدمار"، مما أدى إلى اندلاع المواجهة.

ورد "حميدة" على مرشح الحركة الوطنية، قائلاً: "أنت كنت رئيس لجنة التعليم بمجلس المحافظة فماذا قدمت من مقترحات؟.. أنا كنت معارضًا لا أسأل إلا عن كلمة كنت أؤديها، أما أنت كنت فى الحزب الوطنى ومسئول عن برامج وسياسيات وعن هذا الفساد والإفساد".

فيما اتهم "دانيال"، رجب هلال حميدة، بأنه كان موالياً للحزب الوطنى المنحل، قبل أن يدعى أن الحزب "فاسد وسيئ".

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