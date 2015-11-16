أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك -
أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
بالصور.. حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
بالصور| 4 أسباب وراء تشوه وجه حورية فرغلي -
جدة أوباما: «أنا مسلمة.. وعلينا أن نكون رحماء وطيبين» -
«المحافظين» يستنكر الهجوم الأمريكي على سوريا -
كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كوبر: لن أجد منقذ لمصر قبل 48 ساعة من مواجهة تشاد

Google+ Print
كوبر: لن أجد منقذ لمصر قبل 48 ساعة من مواجهة تشاد كوبر: لن أجد منقذ لمصر قبل 48 ساعة من مواجهة تشاد

أكد هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب أنه لن يضم لاعبين جدد للقائمة لتعويض المصابين قبل لقاء العودة أمام تشاد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وكان منتخب مصر خسر الثنائي أحمد دويدار وباسم مرسي بسبب الإصابة خلال لقاء الذهاب أمس، والذي انتهى بفوز منتخب تشاد بهدف.

وقال كوبر في تصريحات لقناة الحياة 2: "الوقت ضيق للغاية، ولن أهتم بالبحث عن منقذ لمنتخب مصر، ومباراة تشاد يتبقى عليها 48 ساعة فقط".

وبرر المدرب الأرجنتيني أيضًا قراره بعدم استدعاء لاعبين جدد، لأنه يثق في باقي العناصر التي اختارها في القائمة التي تضم حاليًا 23 لاعبًا.

وشدد كوبر على أن المسئول الأول عن الخسارة أمام تشاد، مبديًا تفاؤله الشديد بتعويض الخسارة، والتأهل لمرحلة المجموعات في تصفيات مونديال 2018.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك

مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017