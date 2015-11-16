كوبر: لن أجد منقذ لمصر قبل 48 ساعة من مواجهة تشاد

أكد هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أنه لن يضم لاعبين جدد للقائمة لتعويض المصابين قبل لقاء العودة أمام تشاد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وكان منتخب مصر خسر الثنائي أحمد دويدار وباسم مرسي بسبب الإصابة خلال لقاء الذهاب أمس، والذي انتهى بفوز منتخب تشاد بهدف.

وقال كوبر في تصريحات لقناة الحياة 2: "الوقت ضيق للغاية، ولن أهتم بالبحث عن منقذ لمنتخب مصر، ومباراة تشاد يتبقى عليها 48 ساعة فقط".

وبرر المدرب الأرجنتيني أيضًا قراره بعدم استدعاء لاعبين جدد، لأنه يثق في باقي العناصر التي اختارها في القائمة التي تضم حاليًا 23 لاعبًا.

وشدد كوبر على أن المسئول الأول عن الخسارة أمام تشاد، مبديًا تفاؤله الشديد بتعويض الخسارة، والتأهل لمرحلة المجموعات في تصفيات مونديال 2018.