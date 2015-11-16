الاتحاد لـ في الجول: تم فسخ تعاقدنا مع المدرب ملادينوف بالتراضي

أكد جاسر منير مدير عام نادي الاتحاد السكندري تواصل النادي لاتفاق مع البلغاري ميلادينوف لفسخ تعاقده مع الفريق والرحيل بالتراضي.

الاتحاد السكندري يحتل المركز الثامن في الدوري برصيد 7 نقاط بعد مرور 5 جوالات.

هزيمة أخيرة أمام الإسماعيلي بخماسية انهالت بعدها الانتقادات على المدرب ومجلس إدارة الاتحاد من قبل الجماهير ليبدأ مجلس الإدارة التحرك.

وكان طارق العشري على مقربه من إتمام تعاقده مع الاتحاد قبل أن يقدم اعتذاره ويصبح المدير الفني الجديد للمقاولون العرب.

وقال جاسر منير لـFilGoal.com: "تم فسخ تعاقد ملادينوف مع الاتحاد بالتراضي. انتهت المسألة".

وأضاف "لم نحدد حتى الآن البديل القادم".