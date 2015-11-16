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إبراهيم حسن: أحذروا تشاد على أرض مصر

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إبراهيم حسن: أحذروا تشاد على أرض مصر إبراهيم حسن: أحذروا تشاد على أرض مصر

طلب إبراهيم حسن مدير الكرة بفريق المصري من الجهاز الفني للمنتخب أن يراعى التطور الفني الذي لحق بمنتخب تشاد.

ويحل منتخب تشاد ضيفا على ضمن إياب المرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم 2018 بعد الفوز 1-0 في الذهاب يوم السبت.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لقناة TEN "لابد أن تتم مراعاة التغييرات التي حلت بمنتخب تشاد عند الاستعداد لمباراة الإياب حتى يتخطى هذه العقبة".

وتوقع شقيق حسام حسن أن يكون أداء لاعبي تشاد في الإياب أفضل من لقاء الذهاب على ملعبهم خاصة وأن أي ملعب في مصر سيلعبون عليه سوف يكون أفضل من ملعبهم.

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