صورة - بيسيرو يزور متجر الأهلي الرسمي

زار البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للنادي الأهلي متجر الفريق الرسمي في مدينة نصر.

وكان الأهلي ستور قد أغلق أبوابه قبل أن تعاقد شركة سبورتا السعودية مع القلعة الحمراء لإنتاج ملابسه وافتتاح المتجر مرة أخرى.

وافتتح فرع المتجر الرسمي للنادي الأهلي في مدينة نصر ليختص في بيع ملابس الفريق من القمصان الأساسية والاحتياطية وملابس التدريبات.

وحرص بيسيرو على وضع تذكار باسمه على حائط المتجر كما ارتدى قميص الفريق الأساسي.

ونشر بيسيرو صورة له في المتجر على موقعه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وكتب عليها: "نادي القرن. النادي الأهلي".