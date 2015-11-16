عبد الحميد بسيوني يرفع الحرج عن حرس الحدود بتقديم استقالته

تقدم عبد الحميد بسيوني باستقالته من منصب المدير الفني لحرس الحدود بعدما عجز فريقه عن الفوز في 5 مباريات بالدوري المصري.

بسيوني أكد أنه لم يجتمع بعد مع حرس الحدود. وبالتالي استقالته لازالت محل نقاش من النادي العسكري.

وأوضح عبر قناة Ten "تقدمت باستقالتي رفعا للحرج عن كاهل إدارة نادي حرس الحدود".

وتابع "حرس الحدود بيتي. ولو رفضوا الاستقالة بالتأكيد لن أتأخر عن تلبية نداء منزلي".

وكان بسيوني قد تقدم باستقالته في الموسم الماضي حين كان حرس الحدود مهددا بالهبوط للدرجة الثانية، لكن إدارة النادي العسكري تمسكت به. ونجى الفريق من الخطر.

الآن يتكرر السيناريو، وعن ذلك عقب بسيوني "الموسم الماضي كان الوضع أصعب".

وأفصح "الآن نحن فقط نعاني بسبب الإصابات الكثيرة التي ضربت الفريق. لكني أستقيل رفعا للحرج عن كاهل النادي، وأتمنى له مستقبلا باهرا".

الحدود لعب 5 مباريات. لم يفز، وتعادل مرتين وخسر 3 مرات.