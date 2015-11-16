الصقر لـ في الجول: بنسبة 90% سترون أحمد حسن اللاعب مع بتروجيت في يناير

أكد الصقر أحمد حسن إنه سيقيد نفسه في قائمة بتروجيت خلال فترة الانتقالات الشتوية وبنسبة 90% ليظهر كلاعب بصفوف الفريق.

بتروجيت يحتل المركز الـ13 في الدوري بعد مرور 5 جوالات برصيد 4 نقاط.

أحمد حسن تولى قيادة بتروجيت في سبتمبر الماضي ومن وقتها ويدرس الصقر أن يكون لاعبا ومدربا في نفس الوقت للفريق البتروليى.

ولكنه لم يسجل نفسه في قائمة الفريق خلال سوق الانتقالات ليكتفي بالظهور من المقعد الفني. ولكن هذا الأمر وبنسبة كبيرة جدا سيتغير في يناير المقبل.

وقال أحمد حسن لـFilGoal.com: "بنسبة 90% سأكون لاعبا مع بتروجيت في يناير".

وأضاف "سأقوم وقتها بتسجيل أسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية وسألعب مع الفريق بنسبة كبيرة للغاية".