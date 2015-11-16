اليوم.. توقيع بروتوكول لاستخدام الطاقة الشمسية بالمدن الجديدة

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين توقيع بروتوكول بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لاستخدام الطاقة الجديدة فى المدن الجديدة.

كان المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تنمية وتطوير المدن، قد أعلن عن بدء الهيئة فى التحول التدريجى لاستخدام الطاقة الشمسية فى المدن الجديدة، فى إطار توجه الدولة نحو تفعيل استخدام الطاقة المستدامة، وترشيد استهلاكات الطاقة، لإيجاد حلول تتعلق بكفاءة الطاقة، والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.

وأوضح أنه تم تركيب محطة طاقة شمسية بمبنى الهيئة بمدينة الشيخ زايد، بجانب التعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، لمشروع تحسين الطاقة، لإنارة الشوارع بالخلايا الشمسية وكشافات الليد، وستكون البداية بطريق النايل سات بمدينة 6 أكتوبر.

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