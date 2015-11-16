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"الصحة": 60 % من متعاطى المخدرات فى مصر من الفئات الفقيرة والمهمشة

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"الصحة": 60 % من متعاطى المخدرات فى مصر من الفئات الفقيرة والمهمشة "الصحة": 60 % من متعاطى المخدرات فى مصر من الفئات الفقيرة والمهمشة
أكد الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير وحدة علاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، أن 60 % من متعاطى المخدرات فى من الفئات الفقيرة والمهمشة بينما 39 % من متعاطى المخدرات من الفئات المتوسطة و1 % فقط من الطبقات الراقية .

وقال مدير وحدة علاج الإدمان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن العالم بدأ ينتهج سياسات جديدة لمكافحة الإدمان، مطالبا بضرورة دعم برامج مكافحة الإدمان والعلاج وتأهيل المدنين وإدراجهم فى المجتمع.

وأوضح أن نسبة الإشغال بأسرة وحدة علاج الإدمان بلغت 100 %، مشيرا إلى حدوث طفرات فى أعداد المتقدمين للعلاج بالوحدة.

وأشار إلى أن وحدة طب الإدمان بمستشفى العباسية أصدرت أول إصدار من كتاب "السياسات والإجراءات"، وهو الكتاب الأول من نوعه فى مصر، حول سياسات وإجراءات علاج الإدمان، كما يمثل إضافة مميزة لخدمات علاج المرض بمصر والعالم العربى.

وأضاف أن وحدة علاج الإدمان بالعباسية، هى الأكبر من بين وحدات علاج الإدمان فى مصر، ويوجد بها 150 سريرًا، منهم 30 لقسم إدمان السيدات، و30 أخرين لقسم التشخيص المزدوج، ولدينا أكبر تردد على العيادة الخارجية، والتى تعمل طوال أيام الأسبوع على فترتين، بمتوسط تردد شهرى حوالى 4000 حالة.


>وزير الصحة يعفى رئيس الإدارة المركزية بالوزارة من منصبه

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مصر 365

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