مختار نوح: إسرائيل وأمريكا مولتا "داعش" للقيام بعملية باريس الإرهابية

أكد مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن إسرائيل وأمريكا مولتا تنظيم "داعش" للقيام بالعملية الإرهابية فى فرنسا، خاصة أن باريس تدعم النظام السورى ولديها موقف من التنظيم الإرهابى خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف نوح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن سبب عدم ضرب داعش إسرائيل حتى الآن أن "تل أبيب" هى من تمول داعش وتدعمها بطرق غير مباشرة تماما، بينما يضرب التنظيم الإرهابى أهدافا فى كل من سوريا والعراق ومصر والسعودية والكويت وفرنسا وروسيا .

وأوضح القيادى السابق بالإخوان، أن إسرائيل هى من تحرض داعش بطرق غير مباشرة على ضرب أهداف بعينها، لذلك تعلن دائما أن لديها معلومات عن عملية إرهابية، حيث هى المخطط الفعلى لها.

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