مرشحة برلمانية:أحد أنصار مرشح منافس يحاول تشويه صورتى بفبركة مشاهد جنسية

اتهمت حنان الزهيرى، مرشحة مستقلة بانتخابات مجلس النواب عن دائرة باب الشعرية، أحد أنصار مرشح منافس لها بالدائرة، بمحاولة تشويه صورتها عن طريق فبركة وتركيب مشاهد وصور جنسية لها.

وقالت حنان الزهيرى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، إن بعض المرشحين فى الدائرة يقدمون رشاوى انتخابية، تجاوزت 7 ملايين جنيه.

وتابعت :"أنا ليا باع طويل جدا، وبنت باب الشعرية من 50 سنة بعكس كل المرشحين، وجوزى أكبر فراش وكهربائى فى القاهرة".

فيما رفض مدير حملة أحد المرشحين، اتهامات المرشحة، قائلا لها :"عيب عليكى هذا الكلام، والمواطن الذى تتهميه بهذا الفعل، له علاقة بجميع المرشحين، ولا يمكن للحملة القبول بهذا العمل الإجرامى"، مضيفا "إيه تقلك..انتى أقل من المنافسة".