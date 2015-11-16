لحمايتك فى الشتاء.. اعرف أسباب جفاف الجلد والبشرة وإزاى تتجنبها

يساهم قدوم الشتاء وانخفاض درجات حرارة الجو وبرودة الطقس فى تعرض الجلد لبعض الأضرار الصحية، مثل الجفاف وخشونة الجلد والبشرة، بسبب عدم اهتمام ترطيب الجلد خلال فصل الشتاء.

وحول ذلك يقول دكتور أمين عامر، أستاذ الجلدية والليزر بطب الزقازيق، يجب على الأشخاص مع انخفاض درجات حرارة الأحوال الجوية الاهتمام بمراعاة بعض النصائح والإرشادات، للوقاية من جفاف الجلد والبشرة وأهمها:

1)الاهتمام باستخدام الكريمات المرطبة

يساهم الاهتمام والعناية بترطيب الجلد والبشرة مع انخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو، فى وقاية الجلد من مشاكل الجفاف والخشونة، نظرا لأن كريم الترطيب يعمل بمثابة طبقة عازلة بين بالجلد والعوامل المسببة لجفاف البشرة.

2) المياه الساخنة وجفاف الجلد

يلجأ الكثيرون إلى استخدام المياه الساخنة، خاصة فى فصل الشتاء، نظرا لعدم قدرتهم على استخدام مياه باردة بسبب برودة الجو، مما يتسبب فى حدوث جفاف وخشونة الجلد والبشرة والتى يكثر الإصابة بها شتاء.

3) ارتداء ملابس مناسبة لحرارة الجو لتجنب جفاف الجلد ومنح الجسم التدفئة المناسبة

لذلك ينصح د.أمين بضرورة الاهتمام بوضع كريمات ترطيب الجلد فى الشتاء يوميا، ويفضل قبل النوم، وكذلك عدم استعمال المياه الساخنة واستبدالها بالمياه الفاترة لحماية الجلد من الجفاف.

>