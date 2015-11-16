أخبار ليبيا اليوم.. رئيس البرلمان الليبى يشارك فى مؤتمر اليونسكو بفرنسا

ركزت أخبار ليبيا اليوم على سفر المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى إلى فرنسا، وتصدرت أخبار ليبيا اليوم مشاركة صالح فى مؤتمر اليونسكو.

ووصل المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى، مساء الأحد، إلى العاصمة الفرنسية "باريس" على رأس وفد ليبى رفيع المستوى للمشاركة فى أعمال الدورة "38" للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والتى تعقد حاليا فى باريس، وتختتم أعمالها يوم 18 الجارى باجتماع على مستوى الرؤساء للدول الأعضاء.

وقال المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان حميد الصافى، فى تصريحات صحفية من العاصمة الفرنسية "باريس"، إن توقيت انعقاد المؤتمر يأتى فى وقت بالغ الصعوبة فى "فرنسا"، بعد الحادث الإرهابى الغاشم الذى خلف أكثر من 130 قتيلا من الأبرياء وأن مشاركة رئيس البرلمان رسالة قوية لمساندة "ليبيا" للشعب والحكومة الفرنسية فى حربها على الإرهاب.

وأضاف الصافى أن المؤتمر سيناقش تقارير أنشطة المنظمة ومشروع الميزانية للفترة 2016-2017 ومسائل تتعلق بالسياسة العامة والبرامج، بالإضافة إلى أساليب عمل المنظمة والمسائل الدستورية والقانونية والإدارية والمالية والعلاقات مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء المجلس التنفيذى وعضوية اللجان والمجالس.

وأشار إلى أن رئيس البرلمان سيقدم رؤية دولة ليبيا لمنظمة "اليونسكو " ومكانتها على الساحة الدولية فى المستقبل، فى ظل التحديات التى تواجه العالم وتعبث بالتراث الحضارى والإنسانى وأهمها مواجهة الإرهاب.

>وفى سياق منفصل، اختفى سفير ليبيا فى دولة النيجر سابقا عصام القطوس، منذ يوم الخميس الماضى فى ظروف غامضة، وتصدرت أخبار ليبيا اليوم نبأ اختفاء القطوس فى منطقة قصر خيار شرق العاصمة طرابلس 80كم.

يذكر أن وزير الخارجية الليبى عين عبد الله البشير، سفير لليبيا فى النيجر بديلاً عن السفير السابق عصام القطوس، الذى رفض تسليم مهام أعماله بالسفارة إلى القائم بالأعمال الجديد إلا بعد تدخل السلطات النيجرية التى أبلغتها الخارجية الليبية بقرارها الجديد.

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