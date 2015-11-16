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اليوم.. بدء المرحلة الأولى لانتخابات اتحاد طلاب جامعة أسيوط

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اليوم.. بدء المرحلة الأولى لانتخابات اتحاد طلاب جامعة أسيوط اليوم.. بدء المرحلة الأولى لانتخابات اتحاد طلاب جامعة أسيوط
قال عز الدين المنصورى مدير إدارة رعاية الشباب بجامعة أسيوط، إنه انتهت فترة الدعاية الانتخابية أمس الأحد، والتى شهدت التزام الطلاب بالضوابط المحددة فى هذا الشأن والتى تتضمن خطر استخدام الشعارات الطائفية أو الفئوية أو الحزبية فى الانتخابات.

ومن جانبه أضاف أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية، أنه من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين المرحلة الأولى من الانتخابات داخل كل كلية والتى يتنافس بها نحو 1045 مرشحا من مختلف الكليات وذلك مع حرص الجامعة على توفير مناخ من النزاهة والحيادية وخلق بيئة ديمقراطية حيث يتم خلالها استخدام الصناديق الشفافة والحبر الفسفورى وتحت إشراف من لجنة الانتخابات داخل كل كلية على عملية التصويت والتى تضم عدد من الطلاب وسوف يشترك اثنين من الطلاب كمراقبين لسير العملية الانتخابية بكل فرقة دراسية.

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