الصفحة الرسمية لوزير الاقتصاد الأسبق تنفى حبسه فى قضية شيكات بدون رصيد

نشرت الصفحة الرسمية للدكتور "مصطفى السعيد" وزير الاقتصاد الأسبق، ومرشح حزب مستقبل وطن فى دائرة ديرب نجم بالشرقية، بيانا تنفى فيه القبض على المرشح لقضاء عقوبة السجن عامين فى دعوى مرفوعة بشيكات بدون رصيد، فيما لم ينف البيان صدور الحكم من عدمه.

كانت عدد من المواقع الرسمية، نشرت خبرا يفيد أن محكمة جنح الدقى بتاريخ 11 نوفمبر 2015 فى القضية رقم 15644 لسنة 2015، قضت بحبس الدكتور "مصطفى السعيد" ، عامين مع الشغل وإلزامه بدفع مبلغ 5 آلاف جنيه، كتعويض مدنى مؤقت لإحدى الشركات لإصداره شيكات بدون رصيد، مع إلزامه بأتعاب المحاماة.