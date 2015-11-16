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إطلاق برنامج "امتلك مشروعك" لتشغيل الشباب بالإسكندرية بمشاركة "حماة الوطن"

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إطلاق برنامج "امتلك مشروعك" لتشغيل الشباب بالإسكندرية بمشاركة "حماة الوطن" إطلاق برنامج "امتلك مشروعك" لتشغيل الشباب بالإسكندرية بمشاركة "حماة الوطن"
أطلقت مؤسسة إبداع للتدريب والتنمية وبالتعاون مع المؤسسة المتحدة للطفولة والاتحاد الدولى للصحافة العربية والاكاديمية المصرية والاتحاد العام للتنمية والتجارة الداخلية فى ، برنامج "امتلك مشروعك" لتأهيل وتشغيل الشباب بالإسكندرية.

وذلك تحت رعاية شعبة المبدعين العرب، بمشاركة وفد من أعضاء الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بالإسكندرية، يتقدمهم الدكتور محمد نور الدين مساعد رئيس الحزب، وأمين عام الإسكندرية، وعمر عوض أمين إعلام الحزب بالإسكندرية، وأيمن نور الدين أمين التنمية السياحية.

وقد أشاد الدكتور محمد نور الدين بهذه المبادرة الهامة التى تهدف فى الأساس الأول إلى خلق فرص عمل للشباب عن طريق إعدادهم على أعلى مستوى وتقنية ليكونوا جاهزين لسوق العمل، كما قدم الشكر للدكتور خالد العتر مؤسس إبداع للتدريب وتنمية الموارد البشرية والمدير الإقليمى لشعبة المبدعين العرب ورئيس مجلس إدارة إبداع أكاديمى للإعلام والفنون على حسن تنظيمه وأفكاره المستنيرة لخدمة الشباب خاصة والمجتمع المصرى عامة.

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مصر 365

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