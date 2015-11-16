بالصور.. مسيرة لدعم مرشح حزب مستقبل وطن بـ"كفر الزيات" بالغربية

نظمت حملة المحاسب أحمد الشناوى المرشح لانتخابات مجلس النواب بدائرة كفر الزيات بمحافظة الغربية عن حزب مستقبل وطن مسيرة مساء أمس الأحد لدعم المرشح.

وجابت المسيرة شوارع مدينة كفر الزيات مصحوبة بأغاني وطنية وقام خلالها المرشح بالتعرف على المواطنين ولقاء أصحاب المحلات والشباب على المقاهى والتعريف ببرنامجه الانتخابى، كما قام أعضاء حملته بتوزيع برنامجه الانتخابى على المواطنين وحثهم على التصويت له فى الانتخابات البرلمانية.

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