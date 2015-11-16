اليوم.. ختام المرحلة الأولى لمشروع "تشغيل الشباب فى محو الأمية" بسوهاج

قال محمد الدالى مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، إن الفرع سوف يقيم بالتنسيق مع مؤسسة صناع الحياة، اليوم الاثنين، حفل ختام المرحلة الأولى من مشروع "تشغيل الشباب فى مبادرات محو الأمية" ورفع الوعى الممول من الصندوق الاجتماعى والذى يهدف إلى خفض معدلات الأمية بالمحافظة فضلا عن إتاحة فرص عمل لشباب المحافظة.

وأضاف الدالى أن نتائج الربع الأول من العام الدراسى للمشروع المنفذ من خلال مؤسسة صناع الحياة أسفر عن اجتياز 460 مواطنا لامتحانات محو الأمية من جملة المتقدمين للامتحان والذين بلغ عددهم 580 شخصا، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم المتميزين من المعلمين والمعلمات كما سيتم تقييم المرحلة الأولى استعدادا لبدء المرحلة الثانية منه.