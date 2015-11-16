كمال حبيب: أوروبا ستبدأ فى اتخاذ إجراءات ضد التشدد وستراقب الخطاب الدينى

قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن دول أوروبا ستبدأ فى اتخاذ إجراءات ضد التشدد الدينى لمواطنى بلدانهم من المسلمين، الذين يرفضون الاندماج فى تقاليد الجمهورية العلمانية فى فرنسا.

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية لـ"اليوم السابع"، أن معظم المهاجرين من حاملى الجوازات الغربية إلى داعش فى سوريا والعراق هم مواطنون لتلك الدول، وسئموا العيش فيها ويريدون الالتحاق بدولة الخلافة وفق وهمهم، لافتا إلى أن هؤلاء سيتم فرض إجراءات ضدهم تتضمن مراقبة ومنع السفر، وربما تتضمن تسجيل لمكالماتهم الهاتفية.

وأكد حبيب أن من بين تلك الإجراءات أيضا التقليل أو منع استقبال اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط، موضحا أن ضمن هذه الإجراءات مراقبة الخطاب الدينى المتشدد فى المساجد، ومتابعة الخطاب على وسائل التواصل الاجتماعى، ومراقبة من يروجون لخطاب داعش والجهاد وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

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