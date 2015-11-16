"فى حب مصر": محاربة أمريكا لـ"داعش" تمثيلية ومخطط دولى لـ"تركيع" مصر

قال طارق الخولى عضو اللجنة التنسيقية لقائمة "فى حب مصر " والمرشح بقطاع القاهرة ووسط الدلتا ضمن القائمة، إن ما تتعرض له روسيا وفرنسا من إرهاب يرجع لعزمهم محاربة تنظيم داعش فعليا فى ظل تمثيلية أمريكية تدعى محاربة داعش فى حين أن أمريكا وحلفائها من محور الشر تركيا وقطر يعملون على دعم الإرهاب أملا فى "لحلحة" المخطط الذى أسقطه المصريين فى 30 يونيو".

وأوضح "الخولى" لـ "اليوم السابع"، أنه كان من المفترض أن تكون مصر فى عهد الإخوان على مسار محدد من قوى إقليمية ودولية طبقا لمخططات موضوعة تستهدف إدخال المنطقة فى مرتع الإرهاب وتحويلها لمحاور متحاربة ومتنازعة مذهبيا.

وأضاف الخولى: "كاد أن يستكمل المخطط لولا ثورة 30 يونيو التى قلبت الموازين، وبالتالى ما يحدث الآن من تبعات سقوط الطائرة الروسية لأجل تركيع مصر اقتصاديا وتحويلها لدولة فاشلة".

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