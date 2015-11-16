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الدسوقى رشدى يهاجم أحمد موسى بـ"الصحافة اليوم" لتصريحاته ضد سفيرة السويد

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الدسوقى رشدى يهاجم أحمد موسى بـ"الصحافة اليوم" لتصريحاته ضد سفيرة السويد الدسوقى رشدى يهاجم أحمد موسى بـ"الصحافة اليوم" لتصريحاته ضد سفيرة السويد
شن الإعلامى محمد الدسوقى رشدى، هجوما على أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "النهار"، حول وصفه السفيرة السويدية بمصر بـ"الوقاحة" لتدخلها فى شئون البلاد، مؤكدا أن تصريحه يوجد به كم من الفضائح والجرائم والأخطاء والكوارث من المستحيل أن تورد على عقل بشر.

وأضاف رشدى، خلال برنامجه "الصحافة اليوم"، أن السفيرة السويدية تعرضت للعديد من الشتائم وبشكل سيئ، مضيفا أن أحمد موسى قرر من نفسه إصدار حكم بصفته المسئول عن الدولة والذى يوقع الاعتماد لطردها من البلاد، لافتا إلى أنه يدلى بالأوامر لوزارة الخارجية ويعلمها كيف تعمل، وشدد "رشدى" على أنه لا توجد دولة فى العالم تتحدث فى هذا الشأن.

وأشار رشدى إلى أن الانتقادات لابد وأن توجه بعقل وأدب، وليس بالتلفظ بالشتائم، حتى يتم تصدير صورة جيدة للإعلام المصرى للعالم، مشيرا إلى واقعة نشر فيديوهات لألعاب على أنها حرب روسية ضد داعش فى سوريا.

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مصر 365