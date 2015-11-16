ضبط 16 قطعة سلاح نارى والقبض على عاطل بحوزته 9 آلاف قرص مخدر بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط أسلحة ومخدرات ومتهمين فى قضايا جنائية، خلال حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية أمن المنيا لضبط الخارجين عن القانون.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء عبد الفتاح الشحات رئيس البحث الحنائى يفيد تنفيذ 1274 حكما قضائيا، شملت 8 جنايات و803 حبس جزئى- 138 حبس مستأنف و245 غرامات جزئية و16 غرامات مستأنفة و74 مخالفات و1 جندى هارب 16691 محصلات مالية.

كما تم تحرير 1629 مخالفة مروية، تضمنت ضبط 36 دراجة بخارية و4 سيارات و605 مخالفات دراجة بخارية و984 مخالفة سيارات.

فيما تم إزالة 303 مخالفات متنوعة، شملت 19 إشغال طريق و21 غرامة فورية و223 إزالة إدارية فورية و36 إعدام كلاب ضالة.

وتمكنت الحملة أيضا من ضبط 16 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة 3 بندقية آلية – 1 بندقية رصاص – 5 بندقية خرطوش - 8 فرد.

وألقت مباحث المخدرات القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، حيث تم ضبط كل من، "أحمد . ح . ن" 38 سنة مسجل بالاتجار فى العقاقير المخدرة، ومقيم ببندر المنيا، و"مصطفى . ع . ر" 18 سنة عاطل، والمقيم بديروط أسيوط، وبحوزته 9000 قرص لعقار الترمادول والتامول المخدر، و"محمود . م . ح" 24 سنة عامل، ومقيم بأسيوط، وبحوزته لفافة متوسطة الحجم للأفيون المخدر، تزن 60 جراما، و"هشام . م . ش" 22 سنة عاطل، و"محمد . أ . م" 16 سنة عاطل، والمقيمين ببندر ومركز المنيا، وبحوزتهم 2 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، تزن 300 جرام.