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اليوم.. إعادة محاكمة أحمد عز فى اتهامه بالإضرار بأموال "حديد الدخيلة"

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اليوم.. إعادة محاكمة أحمد عز فى اتهامه بالإضرار بأموال "حديد الدخيلة" اليوم.. إعادة محاكمة أحمد عز فى اتهامه بالإضرار بأموال "حديد الدخيلة"
تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز فى قضية تراخيص الحديد.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد أجلت محاكمته فى اتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بأموال شركة "حديد الدخيلة"، إدارياً لجلسة اليوم، وذلك نظرا لنقل مقر الدوائر الجنائية من مقر المحكمة الجنائية والحركة الفضائية لعام 2015 .

يذكر أن إعادة محاكمة "عز" جاءت بعد أن قضت محكمة النقض 2013، بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز بمجموع أحكام بالسجن المشدد بلغت 37 سنة؛ لاتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بأموال شركة "حديد الدخيلة.

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