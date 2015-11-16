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مرشح : افتخر بالانتماء للحزب الوطنى.. ورجب حميدة:بالراحة انت عندك القلب

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مرشح : افتخر بالانتماء للحزب الوطنى.. ورجب حميدة:بالراحة انت عندك القلب مرشح : افتخر بالانتماء للحزب الوطنى.. ورجب حميدة:بالراحة انت عندك القلب
تبرأ المرشحان للانتخابات البرلمانية رجب هلال حميدة، وسمير دانيال سعد، مرشح حزب الحركة الوطنية، من الانتماء للحزب الوطنى المنحل، منتقدين الحزب، مما أغضب محمد نور الدين، مرشح للانتخابات البرلمانية عن دائرة باب الشعرية والموسكى وعابدين، مدافعا عن "الوطنى".

وقال "نور الدين" خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم": "أنا حزب وطنى وأفتخر أننى حزب وطنى، وهذا شعارى بالدائرة ونازل على هذه القاعدة، وكل إنسان مسئول عن نفسه"، فيما رد "حميدة" متهكما: "بالراحة على نفسك عشان القلب، انت لسه خارج من المستشفى".

وأضاف "نور الدين": "أنا عندى برامج واقتراحات، وممكن اخلى الدولة تبنى 2 مليون شقة و10 مستشفيات من غير ولا جنيه"، ليرد سمير دانيال: "مش هنقدم مقترحات هنا".


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