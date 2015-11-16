أمين "آل البيت": رجب حميدة شيعى تدعمه إيران.. والأخير: بينى وبينك النيابة

شن علاء السعيد أمين عام ائتلاف الصحابة وآل البيت، هجوما حادا على المرشح للانتخابات البرلمانية رجب هلال حميدة، متهما إياه بأنه شيعى، وممول من إيران لحكم مصر ، قبل أن يصفه حميدة بـ"الكذاب" ويهدده بتقديم بلاغ للنائب العام.

واتهم "السعيد"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، هلال حميدة بأنه شيعى، تطاول على السيدة عائشة ويعلق صورة الخومينى، مضيفا: "له علاقات قديم مع الشيعة وقصص كثيرة لا يمكن الخوض فيها، وإيران دفعت له أموالا، وكانت تعده ليكون رئيس جهورية مصر العربية، ويصبح ولاؤه لإيران وليس مصر".

وتابع السعيد مهاجما حميدة: "شيعى ويوزع كتبهم، وأقر بوجود ناصر عبد المجيد البطاط، وله تعاملات لم تسوى، بدليل حصوله على شيك بمليون جنيه قبل دخوله البرلمان".

فيما رفض رجب هلال حميدة تلك الاتهامات، وهدده بتقديم بلاغ للنائب العام صباح اليوم، قائلا: "هذا الكلام محض افتراء، وأقسم بالله هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأنت كذاب ومدفوع ومأجور أيضا وبينى وبينك النائب العام فى الصباح، ولو استطعت إثبات ذلك، لأعتزل العمل السياسى فورا لأن هذا غير حقيقى".

وأخرج حميدة خطبة الجمعة التى حصل عليها من وزارة الأوقاف، مستشهدا بها على أنه سنى المذهب، قائلا "عقيدتى هى عقيدة أهل السنة والجماعة والدليل على الهوا.. دا قدر ربنا.. وهذا من وزارة الأوقاف، حيث أؤدى خطبة الجمعة من 25 عاما".

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