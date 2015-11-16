إبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس": الوهابية تسببت فى القتل ودمرت العالم

قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إن مرتكبى تفجيرات باريس، يقتلون باسم الإسلام، ويعتقدون أنهم المسلمون حقا، ويفعلون ذلك مستندين إلى أحاديث نبوية موجودة بالبخارى واستنادا إلى ابن تيمية والوهابية.

وأضاف "عيسى"، خلال برنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن القتلة وسفاكى الدماء، يستندون إلى بعض الأحاديث النبوية الضعيفة وبعض فتاوى الأئمة والفقهاء، مشددا على ضرورة مواجهة ما وجد فى هذه الكتب من أمور تدعو إلى سفك الدماء، ويجب التنصل منها.

وناشد الإعلامى، علماء الأزهر، أن يوضحوا للناس أن ابن تيمية ليس الإسلام ولا شيخ الإسلام، قائلاً "ارحموا الإنسانية، واطلعوا ردوا وقولوا إن هذا فهم ضيق مكفر.. حرام عليكم.. انتوا هاتقعدوا تنصبوا على الناس والدنيا والإنسانية إلى متى؟".

وأكد أن الإسلام حجة على الإنسان وليس العكس، مضيفا: "السلفية والوهابية تؤدى إلى الإرهاب والقتل والتكفير.. فالحنابلة وأنصار ابن تمية وابن عبد الوهاب لا يتجاوزن الـ5%، ومذهبهم محدود وضيق الأفق والصدر، ولما بقا معهم فلوس دمروا العالم كما نرى".