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مصادر: إجراء قرعة المرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط خلال شهرين

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مصادر: إجراء قرعة المرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط خلال شهرين مصادر: إجراء قرعة المرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط خلال شهرين
كشفت مصادر مطلعة، أن بنك التعمير والإسكان بدأ فى تسجيل بيانات المتقدمين لحجز وحدات المرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط، والتى تم طرحها مؤخرا فى 12 مدينة جديدة، لافتة إلى أنه سيتم إعداد قاعدة بيانات بأسماء المتقدمين وفى كل مدينة واستبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البنك يسعى لتلاشى كل الأخطاء التى حدث فى القرعات السابقة، لمواجهة ظاهرة السمسرة التى تحدث عن طرح أى أراضى أو وحدات سكنية، ولجوء السماسرة لاستخدام بعض المواطنين والتقدم بأسمائهم لحجز وحدات سكنية أو أراضى للمتاجرة بها بعد فوزهم بهذه الوحدات أو الأراضى.

وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع أن يتم إجراء القرعة على المتقدمين خلال شهرين من الآن وذلك بعد انتهاء البنك من تسجيل البيانات وإعداد قاعدة بيانات بالأسماء، وتمكنه من حجز استاد المقاولون العرب لإجراء القرعة به.

وكان قد تقدم لحجز وحدات المرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط، والتى تضمنت 25 ألف وحدة سكنية، فى 12 مدينة جديدة فى مقدمتهم" القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، وأكتوبر، و15 مايو، والمنيا الجديدة، والسادات، وبدر، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والشروق، والعبور، نحو 46 ألف مواطن.


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