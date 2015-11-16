وزير الخارجية البولندى يدعو لتشكيل جيش من اللاجئين السوريين

اعلن وزير الخارجية فى الحكومة البولندية التى ستبصر النور الاثنين فيتولد فاشيكوفسكى ان مئات آلاف اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى أوروبا يمكنهم ان يشكلوا بمساعدة من الاوروبيين جيشا ليعودوا إلى بلدهم ويقاتلوا فى سبيل تحريره.

وقال فاشيكوفسكى لقناة "تى فى بى انفو" التلفزيونية الحكومية مساء الاحد ان "مئات الاف السوريين وصلوا مؤخرا إلى اوروبا. يمكن ان نشكل منهم جيشا".

وأضاف ان "عشرات آلاف الشبان يقفزون من قواربهم المطاطية وبأيديهم اجهزة آي-باد وعوضا عن ان يطلبوا الماء او الطعام فان اول ما يطلبونه هو مكان لشحن هواتفهم النقالة. يمكن لهؤلاء ان يذهبوا للقتال فى سبيل تحرير بلدهم، بمساعدة منا".