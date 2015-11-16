أخبار العراق اليوم.. مقتل طبيب عراقى شرق محافظة صلاح الدين

ركزت أخبار العراق اليوم على حادث مقتل طبيب عراقى شمال شرق قضاء بيجى، وتردد فى أخبار العراق اليوم اختفاء الطبيب منذ 3 أيام.

وقال مصدر فى شرطة محافظة شرطة صلاح الدين، اليوم الاثنين، إن الطبيب قتل رميا بالرصاص وعثر على جثته شمال شرق قضاء بيجى.

وأكد المصدر فى تصريحات صحفية، ان دوريات من قوات الشرطة العراقية عثرت على جثة الطبيب ويدعى محمد الجبورى، مصابا بعدة طلقات نار، وملقاة فى الطريق العام.

>يشار إلى أن الطبيب يعد الثانى الذى يكشف عن مقتله، خلال يومين، بحسب ما تردد فى أخبار العراق اليوم.

وكشفت وزارة الصحة العراقية عن موافقة الحكومة على مقترحها للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطباء، مؤكدة أن ذلك يتضمن تشكيل قوة أمنية لحماية المؤسسات الصحية، وفتح خط ساخن مع وزارة الداخلية، وإقامة دعاوى تحفظ الحق العام ضد المعتدين.

>فيما أعلنت قوة تحرير قضاء الحويجة، مساء الأحد، تمكنها من تحرير 12 عائلة هاربة غربى كركوك.>وقال المتحدق الرسمى باسم القوة، حاتم العاصى، في تصريح صحفى إن مقاتلى قبيلة العبيد، تمكنوا مساء الأحد، من تحرير 12 عائلة هاربة من قضاء الحويجة،(55 كم غرب مدينة كركوك)، عبر جبال حمرين، كانت متوجهة إلى حدود محافظة صلاح الدين،(95 من جنوب غرب كركوك)".

فيما تركز أخبار العراق اليوم على العمليات التى يقودها الجيش العراقى من أجل تحرير المحافظات والمدن العراقية من عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى إطار خطة تحرك وضعتها وزارة الدفاع العراقية.